الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الإيطالية: الحرب الإسرائيلية على غزة أوقعت عددًا كبيرًا من الضحايا

أنطونيو تياني
أنطونيو تياني

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تياني، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تتسبب في وقوع عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين؛ وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل قليل، بعملية عسكرية "قوية" في مدينة رفح الفلسطينية بعد السماح للمدنيين بمغادرتها؛ وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وحذر الكرملين من أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيوقع عددًا كبيرًا من الضحايا، بحسب خبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

ويعانى النظام الصحي في غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

القاهرة الإخبارية العملية العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة الضحايا المدنيين

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