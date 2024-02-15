الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير مجمع ناصر الطبى: نخلى الآن مستشفى الولادة وقسم الجراحة من المرضى

الدكتور ناهض أبو
الدكتور ناهض أبو طعيمة، مدير مجمع ناصر الطبي

أكد الدكتور ناهض أبوطعيمة، مدير مجمع ناصر الطبي، أنه يتم الآن إخلاء مستشفى الولادة والأطفال إلى مبنى مستشفى ناصر القديم، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح مدير مجمع ناصر الطبي أن قسم الجراحة بالمستشفى يتم إخلاؤه أيضًا من المرضى.

 تلف أنابيب الأكسجين في مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيلي

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تلف أنابيب الأكسجين في مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيلي، ما يعرض المرضى للخطر.

ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، يواجه محيط مجمع ناصر الطبي إطلاق نار كثيف وقصفًا مدفعيًا بخان يونس بجنوبي قطاع غزة.

مجمع ناصر الطبي اخلاء القاهرة الإخبارية

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