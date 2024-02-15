الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية": تلف أنابيب الأكسجين فى مجمع ناصر الطبى جراء القصف الإسرائيلى

تلف أنابيب الأكسجين
تلف أنابيب الأكسجين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تلف أنابيب الأكسجين في مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيلي، ما يعرض المرضى للخطر.

ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، يواجه محيط مجمع ناصر الطبي إطلاق نار كثيف وقصفًا مدفعيًا بخان يونس بجنوبي قطاع غزة.

استشهاد 7 مواطنين لبنانيين من عائلة واحدة

وفي وقتٍ سابق، استشهد 7 مواطنين لبنانيين من عائلة واحدة وأصيب أكثر من 6 آخرين بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية وسط مدينة النبطية جنوب لبنان.

وأدت الغارة الإسرائيلية إلى أضرار جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طوابق، ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيلًا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه، كما تضررت الأبنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف.

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