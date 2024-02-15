الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الدفاع الإسرائيلى: لن نتهاون مع هجمات "حزب الله" اللبنانى

يوآف جالانت
يوآف جالانت

قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إننا لن نتهاون مع هجمات حزب الله، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أوضح أن تل أبيب ليست لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية، مركدًا أنه إذا مارس «حزب الله» اللبناني ضبط النفس، فستحترم إسرائيل الوضع على امتداد الحدود، وتبقي الوضع على ما هو عليه.

حزب الله يطلق صواريخ وصلت إلى 15 كيلو داخل العمق الإسرائيلي

وأطلق حزب الله اللبناني 8 صواريخ تجاه مدينة صفد والجليل الأعلى شمالي إسرائيل، أمس الأربعاء، والتي تعد من أكبر العمليات التي نفذها حزب الله، حيث وصل مداها إلى 15 كيلومترًا في العمق الإسرائيلي.

واستخدم "حزب الله" صواريخ دقيقة في قصفه صفد، وفشلت القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ الأخير، بجانب فشل القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ التي سقطت في صفد، وانقطعت الكهرباء بالمنطقة.

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