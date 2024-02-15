الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول أمريكى: إدارة بايدن تسعى لوضع جدول زمنى ثابت لإقامة دولة فلسطينية

بايدن
بايدن

قال مسئول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حذرت إسرائيل من عواقب وخيمة إذا هاجمت رفح الفلسطينية.

وأضاف المسئول الأمريكي، لـ"واشنطن بوست"، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن إدارة بايدن ترى أن مفتاح خطة السلام يتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، كما أن الإدارة تسعى لوضع جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية.

إدارة بايدن تنتظر إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين للإعلان عن خطة السلام

وأكدت الصحيفة، اليوم الخميس، أن إدارة بايدن تنتظر إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين للإعلان عن خطة السلام، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن تواصل مساعيها مع دول بالشرق الأوسط لوضع خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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