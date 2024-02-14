الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لافروف: أمريكا تحاول إدارة الفوضى فى العالم.. والغرب فشل فى عزلنا

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن تعزيز سيادة البلاد هو الاتجاه الرئيسي للسياسة الخارجية لروسيا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأكد، خلال كلمته أمام مجلس الدوما الروسي، أن روسيا مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا على أساس الحقائق على الأرض، لافتًا إلى أن خطط الدول الغربية فشلت في عزل روسيا، لكنها ما زالت تواصل الضغط على موسكو. 

وأضاف وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تحاول إدارة الفوضى في العالم من خلال زعزعة استقرار منطقة بعد أخرى.

روسيا لافروف مجلس الدوما الروسي أوكرانيا عزل روسيا الولايات المتحدة

مواد متعلقة

الهلال الأحمر: الفلسطينيون فى رفح يعيشون أوضاعًا صعبة وأى عملية عسكرية ستخلف آلاف الضحايا

إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب يبحث كيفية الرد على القصف العنيف الذى شنه حزب الله

الصليب الأحمر الفلسطينى: فقدنا الاتصال مع مجمع ناصر.. والأمور قد تخرج عن السيطرة

بن غفير يطالب نتنياهو بتصعيد الحرب فى الشمال

"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف مروحين وطير حرفا جنوبى لبنان

"استهداف منازل وقصف مستمر".. القاهرة الإخبارية تكشف خطورة الأوضاع فى قطاع غزة

حزب الله يحقق 8 إصابات مباشرة فى مواقع إسرائيلية

صافرات الإنذار تدوى فى منطقة المنارة بالجليل الأعلى

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

عاجل| جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة