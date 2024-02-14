لافروف: أمريكا تحاول إدارة الفوضى فى العالم.. والغرب فشل فى عزلنا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن تعزيز سيادة البلاد هو الاتجاه الرئيسي للسياسة الخارجية لروسيا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأكد، خلال كلمته أمام مجلس الدوما الروسي، أن روسيا مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا على أساس الحقائق على الأرض، لافتًا إلى أن خطط الدول الغربية فشلت في عزل روسيا، لكنها ما زالت تواصل الضغط على موسكو.

وأضاف وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تحاول إدارة الفوضى في العالم من خلال زعزعة استقرار منطقة بعد أخرى.