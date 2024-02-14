حزب الله يحقق 8 إصابات مباشرة فى مواقع إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني عن حصيلة تنفيذ عدة عمليات ضد مواقع انتشار لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الثلاثاء.

ووفقًا لفضائية "الغد" الإخبارية جاءت كالآتي:-

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 7:45 استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 11:15 استهداف مبنى تابع للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرية طلوسة.

3- الساعة 14:00 السيطرة على مسيرة إسرائيلية من نوع سكاي لارك، وهي بحالة فنية جيدة.

4- الساعة 15:00 استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 18:10 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

6- الساعة 20:00 استهداف مقر قيادة ثكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 9:30 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 14:12 استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، ما أدى إلى سقوط أفراده بين قتيل وجريح.