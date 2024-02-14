إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد والجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وفقًا لفضائية "الغد" الإخبارية، في نبأ عاجل.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن “حزب الله” استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد والقبة الحديدية تفشل في اعتراضها الصاروخ الأخير، متابعة أن القبة الحديدية لم تنجح في اعتراض الصواريخ التي شقت في صفد، وانقطاع الكهرباء بالمنطقة.

وأكدت إصابة مبنى بشكل مباشر في مدينة صفد إثر إطلاق صواريخ من لبنان، مما أدي إلى إصابة 5 جرحي وأنباء عن سقوط ضحايا نتيجة إصابة مباشرة في أحد المباني في صفد شمالي إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار مرات عدة في بلدات إسرائيلية بينها مدينة صفد في الجليل الأعلى، حيث تم إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه أصبع الجليل والجليل الأعلى.