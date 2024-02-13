الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بـ7 بنود..."القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل مقترح تهدئة فرنسى بين حزب الله وإسرائيل

حزب الله وإسرائيل
حزب الله وإسرائيل

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف عن تفاصيل مقترح تهدئة فرنسي بين حزب الله وإسرائيل.

 تفاصيل المقترح

وجاء في تفاصيل المقترح بإقرار تهدئة 10 أيام تنتهي بمفاوضات، والتي تأتي بـ:

  1. منع نشوب صراع يهدد بالخروج عن السيطرة.
  2. وقف حزب الله وإسرائيل العمليات العسكرية المتبادلة.
  3. وقف إطلاق النار عند ملاءمة الظروف.
  4. دعوة مقاتلي حزب الله للانسحاب 10 كيلومترات.
  5. هدم جميع المباني والمنشآت القريبة من الحدود.
  6. نشر 15 ألف جندي لبناني على الحدود.
  7. إجراء مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية.
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