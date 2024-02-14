الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وول ستريت جورنال: اختتام محادثات القاهرة دون اتخاذ خطوات كبيرة نحو "الاتفاق"

غزة
غزة

قالت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة إن اختتام محادثات القاهرة دون اتخاذ خطوات كبيرة نحو التوصل لاتفاق.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة دون سد أي من الثغرات الرئيسية في المفاوضات.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" عن مسئول أمريكيين أنه لم يحدث انفراج أو انهيار في المفاوضات.

وانطلقت الاجتماعات الرباعية للتوصل لهدنة فى قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين فى القاهرة، بمشاركة وفود من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة بجانب مصر.

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري رفيع المستوى إن أجواء اجتماع القاهرة الرباعي إيجابية، والمشاورات مستمرة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وشارك فى الاجتماع رئيسا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، ورئيس الوزراء القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى ومسئولون مصريون كبار، فى محاولة لإحياء المفاوضات حول اتفاق لوقف الحرب فى غزة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

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