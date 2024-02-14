الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلى: سقوط صواريخ فى قواعد عسكرية بمحيط صفد بالجليل الأعلى

سقوط صواريخ
سقوط صواريخ

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مُعظم الصواريخ التي أُطلِقَت من لبنان سقطت في قواعد عسكرية بمحيط مدينة صفد في الجليل الأعلى، وفقًا لفضائية "الغد" الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن ارتفاع عدد المصابين في القصف إلى 7 بينهم 3 إصابات خطيرة، وسقوط قتيل حتى الآن.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد والجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "حزب الله" استخدم صواريخ دقيقة في قصف مدينة صفد، فيما فشلت القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ الأخير، كما لم تنجح في اعتراض الصواريخ التي سقطت في صفد، وانقطعت الكهرباء بالمنطقة.

الإسعاف الإسرائيلي إسرائيل صفد الجليل الأعلى شمالي إسرائيل صفد في الجليل الأعلى

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