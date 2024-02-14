الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلي: "حزب الله" استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد

حزب الله
حزب الله

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن “حزب الله” استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد والقبة الحديدية تفشل في اعتراض الصاروخ الأخير، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وتابع الإعلام الإسرائيلي، أن القبة الحديدية لم تنجح في اعتراض الصواريخ التي شقت في صفد، كما انقطعت الكهرباء بالمنطقة.

وأكد الإعلام الإسرائيلي، إصابة مبنى بشكل مباشر في مدينة صفد إثر إطلاق صواريخ من لبنان، مما أدي إلى إصابة 5 جرحى وأنباء عن سقوط ضحايا نتيجة إصابة مباشرة في أحد المباني في صفد شمالي إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار مرات عدة في بلدات إسرائيلية بينها مدينة صفد في الجليل الأعلى، حيث تم إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه أصبع الجليل والجليل الأعلى.

حزب الله إعلام إسرائيلي إسرائيل القبة الحديدية

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