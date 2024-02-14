الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأونروا": تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة أشبه بالضربة القاضية

الأونروا
الأونروا

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إن تعليق بعض الدول تمويلها عن الوكالة أشبه بالضربة القاضية.

تابع، خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن الوكالة ستضطر لإغلاق مقارنا ووقف عملياتنا في قطاع غزة اعتبارا من الشهر المقبل حال استمرار تعليق تمويل ودعم الوكالة، لافتًا أن بعض الدول اتخذت قرار تعليق تمويل الوكالة دون انتظار نتائج التحقيقات بشأن موظفي الوكالة.

وأوضح أن هناك 600 ألف من الطلاب الفلسطينيين في مدارس الأونروا، ووقف عملياتها سيؤثر عليهم، ولا توجد مؤسسة أخرى أو بديل عن الوكالة يستطيع تقديم خدماتها في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن هناك مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في رفح التي تضاعف عدد سكانها 6 مرات عما كان عليه قبل الحرب.

أكدت، أمس، أنه يجب دعم استمرار عمل الوكالة ولا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، ولا بد من وجود حل سياسي لذلك، وناشدت الدول التي علقت دعمها مراجعة قرارها "وإلا سنضطر لاتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملنا حتى في غزة".

قطاع غزة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الامم المتحدة وث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الضفة الغربية غزة فلسطين

مواد متعلقة

إعلام إسرائيل يؤكد إصابة مبنى بشكل مباشر إثر إطلاق صواريخ من لبنان

وول ستريت جورنال: اختتام محادثات القاهرة دون اتخاذ خطوات كبيرة نحو "الاتفاق"

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى بلدات إسرائيلية

"اليونيسف": 7 آلاف طفل فقدوا عائلاتهم جراء الحرب فى غزة

الاحتلال يحاول إجبار النازحين فى مجمع ناصر الطبى بخان يونس على الخروج

بـ7 بنود..."القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل مقترح تهدئة فرنسى بين حزب الله وإسرائيل

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل تفجير مربعات سكنية بأكملها فى غزة

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: محاولة اجتياح رفح تمثل تهديدا لحياة 1.3 مليون نازح

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

قرار من النيابة بشأن جثث ضحايا "حادث كوبري الثروة السمكية" بالإسكندرية

تحرير 19 محضر مخالفات ضد مخابز في بالغربية

رصد 19 تاجرًا يبيعون سجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة