"الأونروا": تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة أشبه بالضربة القاضية

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إن تعليق بعض الدول تمويلها عن الوكالة أشبه بالضربة القاضية.

تابع، خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن الوكالة ستضطر لإغلاق مقارنا ووقف عملياتنا في قطاع غزة اعتبارا من الشهر المقبل حال استمرار تعليق تمويل ودعم الوكالة، لافتًا أن بعض الدول اتخذت قرار تعليق تمويل الوكالة دون انتظار نتائج التحقيقات بشأن موظفي الوكالة.

وأوضح أن هناك 600 ألف من الطلاب الفلسطينيين في مدارس الأونروا، ووقف عملياتها سيؤثر عليهم، ولا توجد مؤسسة أخرى أو بديل عن الوكالة يستطيع تقديم خدماتها في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن هناك مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في رفح التي تضاعف عدد سكانها 6 مرات عما كان عليه قبل الحرب.

أكدت، أمس، أنه يجب دعم استمرار عمل الوكالة ولا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، ولا بد من وجود حل سياسي لذلك، وناشدت الدول التي علقت دعمها مراجعة قرارها "وإلا سنضطر لاتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملنا حتى في غزة".