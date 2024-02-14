الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"استهداف منازل وقصف مستمر".. القاهرة الإخبارية تكشف خطورة الأوضاع فى قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلًا شرق رفح الفلسطينية.

 

وتابع أن مدارس الإيواء في غزة والمستشفيات والمراكز تعاني نقص المياه والغذاء جراء الحصار الإسرائيلي، لافتًا إلى أن مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي ما زالا محاصرين قرابة أسبوعين، وتقوم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص باتجاه المستشفى، مما أدى إلى أضرار جسيمة في تلك المباني، وإصابة عدد من المواطنين المتواجدين داخل المستشفى.

 

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن مدفعية الاحتلال تكثف قذائفها شرق خان يونس جنوبي غزة، بجانب هدم آليات إسرائيلية أسوار عدة مدارس التي تأوي عددًا من النازحين الفلسطينيين بالقرب من مجمع ناصر، مشيرًا إلى أن قصف المدفعية الإسرائيلية يستهدف جباليا وبيت حانون بغزة.

 

وأوضح أن الأوضاع ما زالت خطيرة للغاية، وتقوم قوات الاحتلال بمطالبة النازحين سواء في مجمع ناصر الطبي أو في مراكز الإيواء المحيطة به بالخروج والنزوح باتجاه محافظة رفح، إلا أن المواطنين لم يتمكنوا من الخروج من تلك المناطق بسبب النيران والقصف المستمر.

 

وأشار إلى أن قطاع غزة ما زال يشهد قصفًا عنيفًا من المدفعية الإسرائيلية التي تتساقط بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية في الشجاعية حي الزيتون وجباليا وبيت حانون.

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