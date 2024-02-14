الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر: الفلسطينيون فى رفح يعيشون أوضاعًا صعبة وأى عملية عسكرية ستخلف آلاف الضحايا

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

تحدثت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، عن تطورات الأوضاع المأساوية على رفح الفلسطينية بقطاع غزة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، إن أكثر من 1.2 مليون طفل يعانون صدمات نفسية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتابعت أن الأطفال في غزة يعانون نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، بجانب 700 ألف حالة في قطاع غزة مصابة بأمراض معدية غالبيتهم من الأطفال، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضحت أن الفلسطينيين في رفح جنوبي غزة يعيشون أوضاعًا صعبة وأي عملية عسكرية ستخلف آلاف الضحايا، مؤكدة أن الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات في خان يونس لإخراجها عن الخدمة.

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