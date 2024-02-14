الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أطباء بلا حدود تحذر من كارثة إنسانية جديدة فى غزة

غزة
غزة

قالت أطباء بلا حدود إن القوات الإسرائيلية أمرت بإجلاء جميع النازحين الذين يحتمون داخل مستشفى ناصر الذي يعد الأكبر في جنوب غزة.

وعبرت المنظمة، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد بشأن الوضع في مستشفى ناصر بخان يونس، وندعو القوات الإسرائيلية لضمان سلامة جميع أفراد الطاقم الطبي والمرضى والنازحين.

ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي إجبار النازحين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس على الخروج، في ظل استمرار القناصة بالقصف وإطلاق النار.

فيما أكدت جمعية الصليب الأحمر الفلسطيني أنهم فقدوا الاتصالات مع الموجودين داخل مجمع ناصر الطبي، محذرة من احتمالات خروج الأمور عن السيطرة.

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