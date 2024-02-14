القاهرة الإخبارية: الرشقة الصاروخية تجاه شمالى إسرائيل من أكبر عمليات حزب الله

علق أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، على الصواريخ التي أطلقها حزب الله تجاه مدينة صفد والجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وقال إن الرشقة الصاروخية من جنوب لبنان تجاه صفد شمالي إسرائيل تعد من أكبر العمليات التي نفذها حزب الله اللبناني، حيث وصل مداها إلى 15 كيلومترًا في العمق الإسرائيلي.

وفي وقتٍ سابق، تم رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد والجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

واستخدم "حزب الله" صواريخ دقيقة في قصفه صفد، وفشلت القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ الأخير، بجانب فشل القبة الحديدية اعتراض الصواريخ التي سقطت في صفد، وانقطعت الكهرباء بالمنطقة.