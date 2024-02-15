جيش الاحتلال يوجه انتقادات لاذعة لدفاعه الجوى لإخفاقه فى صد صواريخ حزب الله

قالت فضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، إن جيش الاحتلال يوجه انتقادات لاذعة لمنظومة دفاعه الجوي بسبب إخفاقها في صد صواريخ حزب الله أمس، وذلك وفقًا لمواقع إسرائيلية.

حزب الله يطلق صواريخ وصلت إلى 15 كيلو داخل العمق الإسرائيلي

وأطلق حزب الله اللبناني 8 صواريخ تجاه مدينة صفد والجليل الأعلى شمالي إسرائيل، أمس الأربعاء، والتي تعد من أكبر العمليات التي نفذها حزب الله، حيث وصل مداها إلى 15 كيلومترًا في العمق الإسرائيلي.

واستخدم "حزب الله" صواريخ دقيقة في قصفه صفد، وفشلت القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ الأخير، بجانب فشل القبة الحديدية اعتراض الصواريخ التي سقطت في صفد، وانقطعت الكهرباء بالمنطقة.