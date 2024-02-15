الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بالكنيست: إقامة دولة فلسطينية ستؤدى لخطر تكرار أحداث 7 أكتوبر ضد إسرائيل

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

قال رئيس كتلة معسكر الدولة بالكنيست، إن إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى خطر تكرار أحداث 7 أكتوبر في كل أراضي إسرائيل، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الإدارة تسعى لوضع جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية

وفي وقت سابق صرح مسئول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذرت إسرائيل من عواقب وخيمة إذا هاجمت رفح الفلسطينية.

وأضاف المسئول أمريكي لـ"واشنطن بوست"، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن إدارة بايدن ترى أن مفتاح خطة السلام يتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، كما أن الإدارة تسعى لوضع جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية.

وأكدت الصحيفة، اليوم الخميس، أن إدارة بايدن تنتظر إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين للإعلان عن خطة السلام، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن تواصل مساعيها مع دول بالشرق الأوسط لوضع خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

إقامة دولة فلسطينية إسرائيل فلسطين الكنيسة رئيس كتلة معسكر الدولة بالكنيست

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