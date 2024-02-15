وزير الأمن الإسرائيلى: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث، وفقًا لنبأ عاجل بثته فضائية القاهرة الإخبارية.

إدارة بايدن تواصل مساعيها مع دول بالشرق الأوسط لوضع خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

وفي وقت سابق، صرح مسئول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت إسرائيل من عواقب وخيمة إذا هاجمت رفح الفلسطينية.

وأضاف المسئول أمريكي لـ"واشنطن بوست"، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن إدارة بايدن ترى أن مفتاح خطة السلام يتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، كما أن الإدارة تسعى لوضع جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية.

وأكدت الصحيفة، اليوم الخميس، أن إدارة بايدن تنتظر إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين للإعلان عن خطة السلام، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن تواصل مساعيها مع دول بالشرق الأوسط لوضع خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.