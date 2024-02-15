"القاهرة الإخبارية": إطلاق نار وقصف مدفعى بمحيط مجمع ناصر الطبى بخان يونس
أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بإطلاق نار كثيف وقصف مدفعي في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس بجنوبي قطاع غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.
استشهاد 7 مواطنين لبنانيين من عائلة واحدة
وفي وقت سابق، استشهد 7 مواطنين لبنانيين من عائلة واحدة وأصيب أكثر من 6 آخرين بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية وسط مدينة النبطية جنوب لبنان.
وأدت الغارة الإسرائيلية إلى أضرار جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طوابق، ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيلًا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه، كما تضررت الأبنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف.