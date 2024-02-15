أبوالغيط: نستهدف إقرار خطة اقتصادية اجتماعية لإغاثة ودعم الفلسطينيين فى غزة

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إننا نستهدف إقرار خطة اقتصادية اجتماعية لإغاثة ودعم الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

نواجه تحديًا في تأمين زخم كافٍ للفلسطينيين

وفي وقت سابق أكد أبوالغيط، أننا نسعى إلى تطبيق مفهوم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفًا أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس رغبة في الهيمنة على الفلسطينيين والإقليم وهذا لن يتحقق.

ونوه الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، بأنه يجب تفكيك المستوطنات الإسرائيلية، لافتًا إلى أننا نواجه تحديًا في تأمين زخم كافٍ للفلسطينيين ليتمكنوا من الحصول على دولتهم.