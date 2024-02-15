الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمين عام "الناتو": أتوقع موافقة الكونجرس الأمريكى على حزمة من الدعم المستمر لأوكرانيا

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

توقع ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، أن يوافق الكونجرس الأمريكي على حزمة من الدعم المستمر لأوكرانيا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 أحدث أرقام الإنفاق الدفاعي للحلف

وفي وقت سابق أصدر "ستولتنبرج"، تقريرًا بأحدث أرقام الإنفاق الدفاعي للحلف، والتي تظهر زيادة غير مسبوقة بين الحلفاء الأوروبيين وكندا، معلنًا عن أن الحلفاء الأوروبيين وكندا تعهدا بأكثر من 600 مليار دولار للدفاع منذ توصلهم لاتفاق الاستثمار الدفاعي في عام 2014.

360 مليار دولار الاستثمارات الدفاعية للحلف خلال 2024

وقال ستولتنبرج إنه من المنتظر أن يستثمر حلفاء الناتو في أوروبا ما مجموعه 380 مليار دولار أمريكي في قطاع الدفاع خلال عام 2024، وتلك النسبة تصل إلى اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن هناك تقدمًا حقيقيًا في هذا الصدد، وأن الحلفاء الأوروبيين ينفقون أكثر على الدفاع، ومع ذلك لا يزال أمام بعض الحلفاء طريق ليقطعوه بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة فيلنيوس، والذي ينص على أن يستثمر جميع الحلفاء اثنين بالمئة كحد أدنى.

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