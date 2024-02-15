الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكرملين يعلق على شائعات نشر أسلحة نووية فى الفضاء

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

قال الكرملين، إن الشائعات عن خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في الفضاء ما هي إلا حيلة أخرى للبيت الأبيض، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق كشف مسئولون أمريكيون عن أن الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات سرية حديثة تفيد بأن روسيا تعمل على نشر أسلحة نووية في الفضاء، مضيفين أنه تم إطلاع الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين على تلك المعلومات الاستخبارية.

وفي الأسابيع الماضية، ذكرت تقارير أمريكية أن جهات أمنية أمريكية تدرس بسرية نقل الأسلحة إلى الفضاء، بما في ذلك القمر، بالتعاون مع وكالة ناسا، ولم تؤكد أي جهات رسمية صحة تلك التقارير.

أسلحة نووية في الفضاء البيت الأبيض الأسلحة النووية في نشر الأسلحة النووية في الفضاء

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