الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماس تحدد 3 شروط للاتفاق على صفقة تهدئة فى غزة

حماس
حماس

قالت حركة حماس، إن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخباري".

وفي سياق آخر، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب حركة "حماس" بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".

وطالب عباس "الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة".

القاهرة الإخبارية حماس وقف إطلاق النار انسحاب قطاع غزة

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