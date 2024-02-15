وزير خارجية أيرلندا: إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد "الأونروا"

أكد أكد وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، أن إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأضاف وزير خارجية أيرلندا، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد التفكير في قرارها تعليق دعم وكالة "الأونروا".

وشدد على أن هناك هجومًا ممنهجًا يستهدف "الأونروا"، مؤكدًا أنه بدون الوكالة فلن تكون هناك خدمات أساسية للفلسطينيين في غزة.