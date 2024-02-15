مرضى بلا أطباء.. الاحتلال يجبر مجمع ناصر على إبقاء العناية المركزة دون طواقم طبية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على إبقاء مرضى العناية المركزة دون طواقم طبية، مما يعرض حياتهم للخطر الشديد؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، قالت "الصحة الفلسطينية" إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض كل أوجه التنسيق الإنساني لنقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي، موضحة أن عشرات الجرحى من مجمع ناصر الطبي حالتهم حرجة ولا يستطيعون الخروج من المستشفى.

إخلاء المستشفى

وأكد الدكتور ناهض أبوطعيمة، مدير مجمع ناصر الطبي، أنه يتم الآن إخلاء مستشفى الولادة والأطفال إلى مبنى مستشفى ناصر القديم.

وأوضح مدير مجمع ناصر الطبي أن قسم الجراحة بالمستشفى يتم إخلاؤه أيضًا من المرضى.

ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، يواجه محيط مجمع ناصر الطبي إطلاق نار كثيف وقصفًا مدفعيًا بخان يونس بجنوبي قطاع غزة.