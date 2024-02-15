المفوض العام لـ"الأونروا": تفكيك الوكالة خذلان من المجتمع الدولى للفلسطينيين

أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن تفكيك الوكالة سيكون خذلانًا من المجتمع الدولي للفلسطينيين وسيؤثر في حياتهم.

تعليق 15 دولة تمويل الأونروا سيؤثر على كل عملياتنا وخدماتنا

وأضاف المفوض العام لـ"الأونروا"، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناةالقاهرة الإخبارية، أن إضعاف الوكالة وتفكيكها ستكون له تداعيات وخيمة وآثار سلبية، مشيرًا إلى أن تعليق 15 دولة تمويل الأونروا سيؤثر على كل عملياتنا وخدماتنا.

وقال المفوض العام لـ "الأونروا"، أدعو الحكومة الإسرائيلية للتعاون معنا في الاتهامات ضد موظفينا وإرسال كل الحقائق.