الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأونروا" تدعو دول العالم للضغط على إسرائيل لعدم شن عملية عسكرية فى رفح

الأونروا
الأونروا

دعا كاظم أبوخلف، متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، دول العالم للضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على عدم التوجه جنوبًا نحو رفح الفلسطيني.

شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيمثل أزمة كبرى

وأكد، في مداخلة له عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن محاولة إسرائيل شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيمثل أزمة كبرى، لا سيما بعد اكتظاظ المدينة بأعداد كبيرة من النازحين، لافتًا إلى أن: الاحتلال يواصل استهداف المدنيين في مدارسنا بقطاع غزة.

الاحتلال يحاول شل العمل الإنساني في قطاع غزة عبر استهدافه الوكالة

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول شل العمل الإنساني في قطاع غزة عبر استهدافه الوكالة، متابعًا أن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لن تستمر إذا هاجمت إسرائيل رفح الفلسطينية بريًا.

وأوضح المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن التدفق النقدي للوكالة سيصبح سالبًا في مارس والوضع سيتفاقم في أبريل، ما لم يتم الإفراج عن الأموال المجمدة.

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