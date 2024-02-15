الخارجية الفلسطينية ترحب بجميع الجهود لبلورة مبادرة لإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض

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إدارة بايدن حذرت إسرائيل من عواقب وخيمة إذا هاجمت رفح الفلسطينية

وفي وقت سابق، قال مسئول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حذرت إسرائيل من عواقب وخيمة إذا هاجمت رفح الفلسطينية.

وأضاف المسئول الأمريكي، لـ"واشنطن بوست"، أن إدارة بايدن ترى أن مفتاح خطة السلام يتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، كما أن الإدارة تسعى لوضع جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية.

وأكدت الصحيفة، اليوم الخميس، أن إدارة بايدن تنتظر إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين للإعلان عن خطة السلام، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن تواصل مساعيها مع دول بالشرق الأوسط لوضع خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.