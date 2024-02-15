"الأونروا": التدفق النقدى للوكالة سيصبح سالبًا فى مارس والوضع سيتفاقم فى أبريل

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن التدفق النقدي للوكالة سيصبح سالبًا في مارس والوضع سيتفاقم في أبريل، ما لم يتم الإفراج عن الأموال المجمدة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

جوزيب بوريل يؤكد ضرورة استمرار عمل وكالة الأونروا في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ضرورة استمرار عمل وكالة الأونروا في قطاع غزة، من أجل حماية المدنيين، مشيرًا إلى أن أونروا تقدم المساعدة لملايين الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى أن للوكالة 700 مدرسة تؤوي عددًا كبيرًا من الأطفال في غزة.

اختفاء خدمات "أونروا" سيحدث تأثيرًا صعبًا على أكثر من 6 ملايين شخص

ونوه مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأنه لا يجب انقطاع الخدمات الحيوية التي تقدمها أونروا للفلسطينيين، مؤكدًا أن اختفاء خدمات "أونروا" سيحدث تأثيرًا صعبًا على أكثر من 6 ملايين شخص.

وأضاف "بوريل" أنه يجب العمل على إيجاد فرصة لاستمرار عمل أونروا وحل الدولتين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية أونروا، ويرى ضرورة عدم إيقافها.