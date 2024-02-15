الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش الأمريكى ينفذ 4 ضربات فى مناطق سيطرة "الحوثيين" باليمن

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن القيادة المركزية الأمريكية، نفذت أمس 4 ضربات ضد 7 صواريخ مضادة للسفن و3 مسيرات في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وفي سياق آخر، تعرضت منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم لغارتين جويتين، حسبما أفادت قناة "المسيرة" اليمنية.

وذكرت القناة، الناطقة باسم جماعة الحوثيين، أن العدوان الأمريكي -البريطاني شن غارتين على منطقة الجبانة بالحديدة.

يأتي هذا الاستهداف ضمن حملة بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجومًا واسعًا على مواقع الحوثيين في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

القاهرة الإخبارية القيادة المركزية الأمريكية الحوثيين اليمن

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