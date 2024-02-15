أشاد بدور مصر.. دا سيلفا: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار فى غزة

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تزايد العنف ضد مليوني فلسطيني متواجدين في قطاع غزة غير مقبول.

دور مصر مهم جدًا لإيجاد حل للصراع في غزة

وأضاف دا سيلفا، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": أن دور مصر مهم جدا لإيجاد حل لهذا الصراع، مؤكدًا أن هناك حاجة مُلحة لوقف عاجل لإطلاق النار والسماح للمساعدات المستدامة وإجلاء كل الرهائن.

وأوضح، أنه تحدث مع الرئيس السيسي وقدم له الشكر للمساعدة المقدمة في إجلاء المواطنين البرازيليين في قطاع غزة.

نقدم الدعم لجنوب إفريقيا لأن السلام لا يتحقق إلا في وجود دولة فلسطينية مستقلة

وتابع: "نقدم الدعم لجنوب إفريقيا لأن السلام لا يتحقق إلا في وجود دولة فلسطينية مستقلة ضمن الحدود المتفق عليها والمعترف بها، وأنا على يقين بأننا نفتح صفحة جديدة ومهمة من العلاقات الثنائية بيننا، وأشكركم والشعب المصري على حفاوة الاستقبال".