رئيس البرازيل: نريد بناء علاقة استراتيجية قوية مع مصر.. ونملك القدرة على ذلك

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن العلاقات مع مصر ستكون قوية وكبيرة في كل المجالات، خاصة في مجالات الثقافة والدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم.

أضاف دا سيلفا، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "أتمنى أن تتطور علاقتنا مع مصر لتصبح استراتيجية، لخدمة البلدين، وقلت للرئيس السيسي نحن نريد بناء علاقة تجارية قوية، تعود بالفائدة على البلدين".

تابع: "نريد حجمًا تجاريًا قويًا للغاية بين البلدين، ولدينا القدرة على تحقيق ذلك فنحن بلدان كبيران، وسنكون أكبر معًا، فالبرازيل تدعم مصر لتحقيق مبادرة إقامة منطقة خالية من السلاح"، معربًا عن سعادته للغاية بزيارته اليوم إلى مصر بمناسبة مرور مائة عام على العلاقات بين البلدين.