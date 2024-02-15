لولا دا سيلفا: إسرائيل تنتهك كل قرارات الأمم المتحدة

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن إسرائيل تنتهك كل القرارات التي يتم اتخاذها من طرف الأمم المتحدة، موضحًا: "تحدثت مع الرئيس السيسي وشكرته لتضامنه مع إجلاء مواطنينا البرازيليين الذين كانوا عالقين في قطاع غزة وساعدتنا السفارة في مصر وقمنا بإجلاء حوالي 2000 شخص وضمان عودتهم بسلام إلى البرازيل".

وأضاف دا سيلفا، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "يسعدني أن أعود إلى القاهرة بعد مرور 20 عامًا بعد زيارتي كأول رئيس برازيلي يزور مصر، وأعود الآن للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية وأنا الرئيس الأول الذي زار لبنان وبلدانًا أخرى من الشرق الأوسط".

وتابع الرئيس البرازيلي: "تهدف زيارتي إلى مصر إلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وبلدان إفريقيا والشرق الأوسط، وتلعب العلاقات مع مصر دورًا هامًا وفريدًا في هذه الاستراتيجية".