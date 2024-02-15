لولا دا سيلفا: ندعم مبادرة مصر لمنطقة خالية من السلاح فى الشرق الأوسط

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن بلاده تدعم مبادرة مصر لمنطقة حرة خالية من السلاح في الشرق الأوسط، موضحًا: "نحن لدينا المبادرة ذاتها في أمريكا الجنوبية، ونعول على دعم مصر في مجموعة العشرين، لكي نحقق نجاح هذا الاجتماع خاصة في مبادرتي التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والتعبئة الدولية ضد التغير المناخي".

وأضاف دا سيلفا، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نريد أن نشجع أيضًا المباحثات حول الديون الخارجية للبلدان الفقيرة، ورغم مشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين انطلاقًا من هذا العام، فإن القارة تحتاج إلى تمثيل أكبر وإدراج بلدان أخرى".

تابع: "في إطار بريكس سوف نعمل على إصلاح الحوكمة الدولية وبناء السلام، وبخاصة في الوضع الراهن، وبالتالي، فإن بريكس تمثل فرصة سانحة لمنح البلدان فرصة المشاركة في مسيرة التنمية، وهناك اهتمام من جانب البرازيل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في بريكس، كي لا يرتبط العالم بعملة واحدة".