الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لولا دا سيلفا: ندعم مبادرة مصر لمنطقة خالية من السلاح فى الشرق الأوسط

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن بلاده تدعم مبادرة مصر لمنطقة حرة خالية من السلاح في الشرق الأوسط، موضحًا: "نحن لدينا المبادرة ذاتها في أمريكا الجنوبية، ونعول على دعم مصر في مجموعة العشرين، لكي نحقق نجاح هذا الاجتماع خاصة في مبادرتي التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والتعبئة الدولية ضد التغير المناخي".

وأضاف دا سيلفا، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نريد أن نشجع أيضًا المباحثات حول الديون الخارجية للبلدان الفقيرة، ورغم مشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين انطلاقًا من هذا العام، فإن القارة تحتاج إلى تمثيل أكبر وإدراج بلدان أخرى".

تابع: "في إطار بريكس سوف نعمل على إصلاح الحوكمة الدولية وبناء السلام، وبخاصة في الوضع الراهن، وبالتالي، فإن بريكس تمثل فرصة سانحة لمنح البلدان فرصة المشاركة في مسيرة التنمية، وهناك اهتمام من جانب البرازيل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في بريكس، كي لا يرتبط العالم بعملة واحدة".

مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة الإخبارية الشرق الأوسط أمريكا الجنوبية

مواد متعلقة

لولا دا سيلفا: إسرائيل تنتهك كل قرارات الأمم المتحدة

الصليب الأحمر بغزة: عائلات بأكملها اضطرت للنزوح قسرًا جراء القصف الإسرائيلى

بث مباشر.. مؤتمر صحفى للرئيس السيسى ونظيره البرازيلى

مرضى بلا أطباء.. الاحتلال يجبر مجمع ناصر على إبقاء العناية المركزة دون طواقم طبية

الجيش الأمريكى ينفذ 4 ضربات فى مناطق سيطرة "الحوثيين" باليمن

حماس تحدد 3 شروط للاتفاق على صفقة تهدئة فى غزة

المفوض العام لـ"الأونروا": تفكيك الوكالة خذلان من المجتمع الدولى للفلسطينيين

وزير خارجية أيرلندا: إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد "الأونروا"

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

4 نوات شديدة تختتم بها الإسكندرية موسم الشتاء 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية