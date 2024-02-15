لولا دا سيلفا: نريد الاستفادة من خبرة مصر فى تنظيم COP30

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن دخول مصر كعضو في بريكس يمثل فرصة سانحة لتعزيز دخول الدول النامية إلى هذه المنظمة، وهذا مهم جدًا لنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ "COP 30"، الذي سيعقد في البرازيل خلال عام 2030.

وأضاف دا سيلفا، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نحتاج إلى مساعدة مصر، خاصة عندما عقدت COP27 ونريد أن نستفيد من خبرة مصر في هذا الميدان".

وتابع: "هناك فرص سانحة لتنويع العلاقات مع مصر وتنويع المنتجات، ومصر الشريك التجاري التجاري الثاني لنا في إفريقيا، وقيمة التبادل التجاري 2 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك اتفاقية لتسهيل الاستثمار بين بلدين".

وأوضح: "وقعنا اتفاقيات في ميدان العلوم التكنولوجية والزراعة التي ستسهم في تنمية قطاعات استراتيجية في بلدينا".