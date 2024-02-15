رفيق عوض: حكومة نتنياهو تريد إطالة أمد الحرب وإفشال المفاوضات

قال د. أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تريد إطالة أمد الحرب وإفشال المفاوضات.

وأضاف عوض، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إطالة الحرب بالنسبة لحكومة نتنياهو مهمة جدًا لقطع الطريق أولًا على ما تخطط له الإدارة الأمريكية من إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية وإعادتها إلى قطاع غزة.

وأكد، أن إسرائيل لا تريد هذا الأمر، بل تريد أن تعيد احتلال القطاع مرة أخرى، والحكومة الحالية تريد إغلاق الكثير من الملفات العالقة وعلى رأسها الفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بجانب اقتلاع المقاومة من غزة وتحييد القطاع أمنيًا لمدة طويلة من الزمن.



