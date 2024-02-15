الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس البرازيلى: اقترحت على الرئيس السيسى الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إنني ناقشت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في اللقاء الذي عقدته معه الموضوعات والإجراءات التي من شأنها جعل تعاوننا ينمو مرة أخرى في المجال الثنائي ويتوسع في المحافل متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اقترح على الرئيس السيسي أن يقوم بالارتقاء في العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف دا سيلفا، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسئولي البرازيل ومصر، يجب عليهم القيام بعلاقات كبيرة وقوية في كل المجالات الممكنة، منها الثقافة والدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم، بالإضافة إلى تحقيق ديمقراطية الأمم المتحدة في مجال الثقافة والتربية.

وتابع: "أنا أتمنى أن يقوم الرئيس السيسي وزملائي في مصر، بعلاقة استراتيجية قوية، لأن حجم المبادلات التجارية هو بمليارين فقط، وهذا قليل جدا بالنظر إلى أهمية اقتصاد البلدين وحجم المجتمعين، ووفقا لما قاله الرئيس السيسي، فنحن نريد بناء علاقة تجارية يستفيد منها الطرفان".

وواصل: "ما نريده هو أن نشتري من مصر ونبيع لمصر، والنتيجة الأخيرة يجب أن تكون مفيدة، وتحقق حجما تجاريا متوازنا يصب في مصلحة اقتصاد البلدين، ونحن بلدان كبيران في مجال التنمية، ونعمل على تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق السلام والأمن".

القاهرة الإخبارية الرئيس عبدالفتاح السيسي البرازيل علاقة استراتيجية

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