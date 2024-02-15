الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الكنيست" يصادق على مشروع قانون يمنع "الأونروا" من العمل في إسرائيل والقدس الشرقية

الكنيست
الكنيست

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن الكنيست الإسرائيلي، صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع عمل وكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من العمل في إسرائيل والقدس الشرقية.

وقبل قليل، أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن تفكيك الوكالة سيكون خذلانًا من المجتمع الدولي للفلسطينيين وسيؤثر في حياتهم.

تعليق 15 دولة تمويل الأونروا سيؤثر على كل عملياتنا وخدماتنا

وأضاف المفوض العام لـ"الأونروا"، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناةالقاهرة الإخبارية، أن إضعاف الوكالة وتفكيكها ستكون له تداعيات وخيمة وآثار سلبية، مشيرًا إلى أن تعليق 15 دولة تمويل الأونروا سيؤثر على كل عملياتنا وخدماتنا.

القاهرة الإخبارية أونروا مشروع قانون إسرائيل القدس الشرقية

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