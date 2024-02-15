الحوثيون: الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 403 هجمات على مواقعنا منذ يناير الماضى

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شنتا 403 هجمات على مواقعها في اليمن منذ يناير الماضي؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

غارة أمريكية بريطانية على منطقة الجاح الأسفل في الحديدة باليمن

وقبل قليل، أعلن الحوثيون، أنه جرى تنفيذ غارة أمريكية بريطانية على منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه في الحديدة باليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن كان معدًا للإطلاق بمنطقة يسيطر عليها الحوثيون كخطر محتمل على طائراتنا.