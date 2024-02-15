"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إضراب العاملين بشركة السكك الحديدية فى فرنسا

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، عن تفاصيل إضراب العاملين بشركة السكك الحديدية في فرنسا، والمطالبون بزيادة رواتبهم خلال الفترة المقبلة.

وقال شقير، اليوم الخميس، خلال مداخلة لبربنامج "جولة المراسلين" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه من المنتظر أن يدخل المراقبون في جميع محطات السكك الحديدية إلى الإضراب في منتصف هذه الليلة.

وأوضح، أنه كان هناك تصريح من رئيس شركة السكك الحديدية الفرنسية طالب فيها الفرنسيين بأهمية تقديم موعد سفرهم اعتبارًا من اليوم، لهذا رصدنا بعض التحركات داخل هذه المحطات.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون الإضرابات في أيام 16 و17 و18 فبراير، موضحًا أن رئيس الوزراء أكد أن الإضرابات حق يكفله الدستور، ولكن العمل أيضًا واجب يكفله الدستور، كما أن هناك اندهاشا من وزير النقل الفرنسي، الذي أكد أن العمال يحتجزون الفرنسيين ويتخذونهم رهائن بهذه الإضرابات.



