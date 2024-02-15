"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينفذ أحزمة نارية فى قطاع غزة

رصد بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من رفح الفلسطينية، تفاصيل القصف العنيف والأحزمة النارية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعض المناطق في قطاع غزة.

وقال جبر، اليوم الخميس، خلال مداخلة له ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأحزمة النارية لا تتوقف باتجاه قطاع غزة، وعدد من المحافظات تعرضت لهذه الأحزمة النارية منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة، والطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف بشكل عنيف أحياء مدينة غزة والمحافظة الوسطى سواء خان يونس ورفح.

وأوضح أن القصف العنيف أدى لدمار واسع للمباني والبنى السكنية المستهدفة، والحدث الأبرز قيام الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع ناصر الطبي وإخلائه من النازحين الذين كانوا متواجدين بداخله.

وأشار إلى أن الاحتلال يقوم بمطالبة المرضى والجرحى المتواجدين في داخل المستشفى، الإخلاء فورًا، وصعوبة حالتهم الصحية تحول دون ذلك، وتمكن الاحتلال الإسرائيلي من إخلاء قسم الولادة والأطفال والعظام.