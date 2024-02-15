الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

جالانت: طائراتنا التى تحلق الآن فى سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة

يوآف جالانت
يوآف جالانت

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن التصعيد الراهن ضد حزب الله اللبناني، ليس سوى عُشر ما نستطيع القيام به؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن طائرات سلاح الجو، التي تحلق الآن في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة.

التوترات والمواجهات العسكرية بين المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني اتخذت منحنى جديدًا

وفي وقت سابق، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في بيروت، إنه من الملاحظ أن التوترات والمواجهات العسكرية بين المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني اتخذت منحنى جديدًا بعد العمليات التي حدثت بالأمس، فهناك عملية نفذت من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في منطقة الجليل الأعلى.

وأضاف، أن هذه العمليات من أكبر وأعنف العمليات التي تنفذ من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف إسرائيلية، ثم تلى هذه العملية سلسلة من الغارات الجوية الأعنف منذ بداية التوترات في بلدات بالقطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني.

 

القاهرة الإخبارية حزب الله لبنان التصعيد

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