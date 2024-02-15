الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أطباء بلا حدود: الاحتلال أقام نقطة تفتيش لفحص من يغادر مستشفى ناصر

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت نقطة تفتيش؛ لفحص من يغادر مستشفى ناصر الطبي، وألقت القبض على أحد زملائنا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 يوجد عدد غير معلوم من الضحايا في مستشفى ناصر بخان يونس نتيجة القصف الإسرائيلي

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود، أنه يوجد عدد غير معلوم من الضحايا في مستشفى ناصر بخان يونس؛ نتيجة القصف الإسرائيلي.

وقبل قليل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على إبقاء مرضى العناية المركزة دون طواقم طبية، مما يعرض حياتهم للخطر الشديد؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما قالت "الصحة الفلسطينية" إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض كل أوجه التنسيق الإنساني لنقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي، موضحة أن عشرات الجرحى من مجمع ناصر الطبي حالتهم حرجة ولا يستطيعون الخروج من المستشفى.

القاهرة الإخبارية الاحتلال اطباء بلا حدود مستشفى ناصر الطبى نقطة تفتيش الضحايا

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