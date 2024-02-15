"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يقتحم مبنى الولادة داخل مجمع ناصر الطبى

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الولادة وتجري عمليات تفتيش بداخله، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر سيارتي إسعاف داخل مجمع ناصر الطبي

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر سيارتي إسعاف داخل مجمع ناصر الطبي .

وقبل قليل، أكد الدكتور ناهض أبوطعيمة، مدير مجمع ناصر الطبي، أنه يتم الآن إخلاء مستشفى الولادة والأطفال إلى مبنى مستشفى ناصر القديم.

وأوضح مدير مجمع ناصر الطبي أن قسم الجراحة بالمستشفى يتم إخلاؤه أيضًا من المرضى.