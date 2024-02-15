الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل انتهاكات الاحتلال تجاه الفلسطينيين فى رام الله

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الأوضاع ما زالت على حالها باقتحامات متتالية لجميع أنحاء متفرقة من الضفة الغربية في منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أكثر من مدينة منتصف ليلة أمس

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أكثر من مدينة منها أريحا ونابلس ورام الله والخليل وبيت لحم وغيرها من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية.

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا نتحدث عن الخراب والتدمير الذي عاثت فيه قوات الاحتلال لمطبعتين في مدينة رام الله، وما أدى إلى إصابة لشاب فلسطيني إثر هذا الاقتحام واندلاع المواجهات.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "بتونيا" في قضاء رام الله، ثم اندلعت مواجهات بالمكان، وجرى اعتقال 20 فلسطينيًا من بينهم أسرى سابقون بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى 740 فلسطينيًا على الأقل من مجمل الضفة الغربية.
 

القاهرة الإخبارية الضفة الغربية رام الله فلسطين المواجهات

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