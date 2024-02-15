الخميس 15 فبراير 2024
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أستاذ علاقات دولية: ما يحدث فى غزة محاولة لتدمير مقومات "حل الدولتين"

أمجد شهاب
أمجد شهاب

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن كل ما يحدث على الأرض هو محاولات لتدمير كل مقومات "حل الدولتين".

وأضاف شهاب، اليوم الخيمس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن نوايا الولايات المتحدة الأمريكية المعنية بفكرة حل الدولتين، عليها أولًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة، مشيرًا إلى أنها تنوي ذلك دون العمل ميدانيًا على منع وإقامة الدولة، وكل ما يحدث هي محاولات لتدمير كل مقومات فكرة حل الدولتين.

وأوضح، أن مصطلح حل الدولتين ميدانيًا يجب تحقيقه على المستوى السياسي والقانوني، مصرحًا: "إذا كانت هناك نية بوقف الاستيطان، ووقف الاعتداء وهدم البيوت، وإقامة الدولة يجب أن يتحدثوا أن الدولة الفلسطينية يجب أن يكون لها مكان ومنطقة محددة".

وأشار إلى أن هناك خطوات من الولايات المتحدة، لإثبات نيتها بالاستمرار بحل الدولتين، ولكن دون تحقيق واضح وواقعي لهذه النية بسبب أنه كان هناك نفس التعبير أكثر من مرة من رؤساء أمريكا السابقين، ولم يحدث شيء حتى الآن، بل يزداد الأمر صعوبة.

وتابع: "المقاومة تحدثوا عن عملية تأهيل وإعادة إصلاح للسلطة الفلسطينية حتى تكون مقبولة، خاصة أن هناك اتهامات كثيرة للسلطة في أنها ضعيفة وفاسدة، وتحدثوا أيضًا على سيناريوهات من أجل كسب الوقت للعودة لطاولة المفاوضات للتخلص من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وإيجاد طرف يمكن أن يتحدث عن حل الدولتين".

القاهرة الإخبارية حل الدولتين الولايات المتحدة الدولة الفلسطينية الإعتراف

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