الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الناتو: نعمل على زيادة المساعدات الأوكرانية.. وكل الحلفاء وفروا أكثر من 100 مليار

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أن الحلفاء قدموا ما يزيد على 100 مليار يورو لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحلف يعمل على زيادة المساعدات الأوكرانية، بجانب توفير عدد كبير من المسيرات لأوكرانيا لحمايتها.

وأوضح أنه يتم تقديم المزيد من المساعدات لكييف لحماية الأراضي الأوكرانية، فلا يوجد أي مساحة للحسابات الخاطئة مع الحلفاء.

 

القاهرة الإخبارية الناتو أوكرانيا روسيا الحلفاء المساعدات

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