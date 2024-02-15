الناتو: نعمل على زيادة المساعدات الأوكرانية.. وكل الحلفاء وفروا أكثر من 100 مليار

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أن الحلفاء قدموا ما يزيد على 100 مليار يورو لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحلف يعمل على زيادة المساعدات الأوكرانية، بجانب توفير عدد كبير من المسيرات لأوكرانيا لحمايتها.

وأوضح أنه يتم تقديم المزيد من المساعدات لكييف لحماية الأراضي الأوكرانية، فلا يوجد أي مساحة للحسابات الخاطئة مع الحلفاء.