الحرب على غزة تنتهى فى حالة واحدة.. مدير التحالف الأمريكى شرق أوسطى يكشف

قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي شرق أوسطي، إن الفرصة الوحيدة لانتهاء الحرب هو نجاح الدول العربية في إقناع حماس بالاستسلام من أجل إنهاء الحرب.

وأضاف حرب، اليوم الخيمس، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب لم تنته في غزة بعد، واليوم هي معركة رفح، مشيرًا إلى أنه إذا استطاعت الدول العربية أن يقولوا لحماس أن تتسلم، أتصور أن المعركة ستنتهي فورًا، وإذا لم تتسلم حماس فإن المعركة مستمرة.

وأكد أن الأوروبيين والأمريكيين لا يستطيعون أن يجبروا إسرائيل أن توقف هذه الحرب في آخر لحظة.